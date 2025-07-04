Росія вбиває цивільних: за добу на Донеччині – 8 загиблих, 11 поранених
За минулу добу, 3 липня, російські війська вбили вісім мирних жителів Донеччини
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, трагедії сталися в кількох населених пунктах Донеччини.
У Покровську загинули двоє людей. Ще двох загиблих зафіксовано в Білицькому. У Торському також загинули дві особи.
По одному мирному жителю загинули в Іллінівці та Веселому Полі.
Ще 11 осіб у регіоні отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів.
Загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 309 загиблих і 7 444 постраждалий) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили понад 120 обстрілів у 52 населених пунктах у 18 територіальних громадах Сумської області. Поранено одну цивільну особу.