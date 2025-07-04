У Києві пошкоджена залізнична інфраструктура: поїзди курсують із затримкою

фото: Укрзалізниця

У Києві в результаті ворожого масованого обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура. Поїзди курсують із затримкою до двох годин

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

"Пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхиленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин", — йдеться у повідомленні.

Кільцева електричка Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин-Почайна-Дарниця (в обох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху.

Наразі залізничники ремонтують пошкодження.

Зазначається, що резервні тепловози довозитимуть поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин-Київ-Пасажирський.