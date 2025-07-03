У Києві під час тривоги цiни на таксі "злетіли до небес"

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У кількох регіонах України, зокрема Києві, сьогодні, 3 липня, було оголошено повітряну тривогу. У зв’язку з цим, вартість таксі у столиці різко зросла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Реальний Київ.

Залежно від напрямку, вартість таксі зросла до понад 1 тисячі гривень.

фото: Реальний Київ

Повітряну тривогу оголошено в Сумській, Чернігівській, Київській областях та Києві. Повітряні сили попередили, що ворожий дрон наближається до Києва з північного сходу.

Нагадаємо, у Києві водію таксі, який вдарив співачку Матвієнко, оголосили про підозру.