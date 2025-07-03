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03 липня 2025, 17:57

У Києві викрили чолвоіка, який обіцяв військовозобов'язаному "тур" у Молдову

03 липня 2025, 17:57
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Фото: Нацполіція
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру організатору схеми по перетину кордону. За совю послугу він просив 13 тисяч доларів

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру 26-річному киянину, який обіцяв військовозобов'язаному організувати виїзд за кордон. За свою "послугу" він попросив 13 тисяч доларів.

Організатор схеми повинен був відвезти "клієнта" до Одеської області. Там групу чоловіків збиралися перевезти на територію Молдови. Чоловіка затримали, коли він отримував частину суми.

Зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше прикордонники затримали жителя Закарпаття, який "допомагав" військовозобов'язаним перетинати кордон. За таку "послугу" він брав 5 тисяч доларів.

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