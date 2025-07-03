В Киеве во время тревоги цены на такси "взлетели на небо"

иллюстративное фото: из открытых источников

В нескольких регионах Украины, в частности в Киеве, сегодня, 3 июля, была объявлена воздушная тревога. В связи с этим стоимость такси в столице резко выросла.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Реальный Киев.

В зависимости от направления стоимость такси выросла до более , чем 1 тысячи гривен.

фото: Реальный Киев

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Киевской областях и Киеве. Воздушные силы предупредили, что вражеский дрон приближается к Киеву с северо-востока.

Напомним, в Киеве водителя такси, ударившего певицу Матвиенко, объявили о подозрении.