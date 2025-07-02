У Києві затримали водія таксі, який побив співачку Тоню Матвієнко

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У Києві проліція затримали 63-річного таксиста, якого співачка Тоня Матвієнко звинуватила в нападі на неї. Інцидент трапився 30 червня близько 15:00 на Печерську під час поїздки сервісом таксі Bolt

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За словами артистки, водій поводився грубо під час поїздки, і після суперечки вдарив її в голову та плече.

Після звернення Матвієнко оперативники швидко встановили особу водія. Ним виявився місцевий мешканець 63-річного віку.

У своєму Instagram співачка розповіла, що конфлікт почався через відмову водія зачинити вікно і продовжився після того, як вона зробила зауваження щодо його поведінки.

"Я попросила зупинити машину, навіть не доїхавши до фінальної точки маршруту – він відмовив. Довелося відчинити двері на ходу. Лише тоді він зупинився. Я вийшла, грюкнула дверима. Але на цьому все не закінчилось: водій вийшов з машини й вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече", – написала вона.

Вона додала, що не шукає публічності, але вважає важливим говорити про такі випадки.

За фактом побиття відкрито кримінальне провадження. Таксисту світить штраф, громадські роботи або обмеження волі до одного року.

Нагадаємо, нещодавно в Києві таксист висадив пасажирів із авто через манікюр у хлопця.