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Правоохоронці розповіли про підозру водію, який вдарив Тоню Матвієнко. Тепер йому може загрожувати покарання

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру водію таксі, який вдарив заслужену артистку України Тоню Матвієнко. Йдеться про частину 1 статті 125 Кримінального кодексу України: умисне легке тілесне пошкодження.

Тепер 63-річному таксисту загрожують виправні роботи на строк до одного року.

Нагадаємо, раніше співачка Тоня Матвієнко розповіла, що вона подала заяву на таксиста. За її словами, водій Bolt вдарив її в плече та в голову. Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали 63-річного чоловіка. У компанії Bolt заявили, що заблокували цього водія, і готові допомагати слідству, бо пріоритетом є безпека водіїв та пасажирів.