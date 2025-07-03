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03 липня 2025, 19:36

Розвідувальний дрон майже 40 хвилин кружляв над Києвом: експерти попереджають про загрозу нових атак

03 липня 2025, 19:36
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фото: ілюстративне
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Експерти попереджають про можливі нові атаки після тривалого польоту розвідувального дрона над Києвом

Про це повідомляють моніторингові Телеграм-канали, передає RegioNews.

Над Києвом майже 40 хвилин кружляв розвідувальний безпілотник, що викликало занепокоєння експертів щодо можливих нових атак. Дрон за цей час встиг зробити багато знімків столиці, зокрема з обох берегів Дніпра, після чого полетів у бік Броварів. Схожа ситуація вже мала місце нещодавно перед масованими обстрілами Києва, що додає тривоги нинішньому випадку.

Фахівці наголошують, що ворогам знадобиться час для аналізу отриманих даних, однак цей інцидент слід розглядати як сигнал для підвищеної пильності. Місцеві монітори закликають мешканців бути особливо уважними у найближчі дні та не ігнорувати тривоги.

Розвідувальний БПлА довго кружляв над містом, охопивши майже всю його територію. Його висота польоту ускладнює знищення, тому навіть авіація піднялася для спроби знешкодження.

Зазначимо, у Києві більше двох годин тривав режим повітряної тривоги. За останній час фіксувалися серії запусків ворожих безпілотників з кількох напрямків, що підсилює ризик нових атак на столицю та інші регіони.

Раніше повідомлялося про постріл за 15 см від дитини: у Києві чоловік відкрив вогонь по авто волонтерки – його затримали.

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