В этом году июнь в Киеве был на 0,4 °С холоднее нормы

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Среднемесячная температура воздуха в Киеве в июне 2025 года составляла 19,1 °С, что на 0,4 °С ниже климатической нормы

Об этом сообщает Укргидрометцентр со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию им. Бориса Срезневского, передает RegioNews.

Отмечается, что самым прохладным днем стало 11 июня, когда ночью температура опустилась до 10,9 °С.

Теплее всего было 7 июня — максимальная температура достигла +31,6 °С.

За месяц на метеостанции на проспекте Науки выпало 57 мм осадков, что составляет 77% месячной нормы.

В целом температурные колебания и количество осадков июня остались в пределах климатических, хотя в целом месяц был немного прохладнее обычного, говорят специалисты.

Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань предупреждал, что лето 2025 ожидается засушливым и с повышенными температурными показателями.