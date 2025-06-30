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Національна поліція завершила розслідування щодо київського забудовника, який привласнив кошти інвесторів понад 40 новобудов, і тепер йому загрожує до 12 років ув’язнення

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі відомого забудовника, який фігурує у кримінальному провадженні щодо масштабного шахрайства на ринку нерухомості в Києві. Йдеться про організацію незаконного будівництва понад 40 житлових комплексів у столиці. Будівництво велося без передбачених законом дозволів та з грубими порушеннями будівельних норм.

Слідство встановило, що підозрюваний створив широку мережу підконтрольних фірм, через які збирав кошти з інвесторів. Однак зібрані гроші використовувалися не за призначенням. Це призвело до значних фінансових втрат і того, що покупці квартир залишилися без законних правовстановлюючих документів на нерухомість.

Протягом розслідування забудовника двічі затримували. Йому обирали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави. Після внесення застави фігурант покинув Україну і тривалий час переховувався за кордоном. Зрештою його оголосили в міжнародний розшук, знайшли в Іспанії та екстрадували в Україну у березні 2025 року.

Наразі справу передано до суду. За інкримінованими статтями Кримінального кодексу України забудовнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Найімовірніше, йдеться про скандального забудовника Анатолія Войцеховського, якого екстрадували з Іспанії у березні 2025 року. Ще у 2016-му його звинувачували в ухиленні від сплати податків і самовільному захопленні земель. За даними слідства, через підконтрольні компанії він незаконно зводив понад 40 житлових комплексів без дозволів. У справі - понад сотня епізодів шахрайства.

Раніше повідомлялося, народний депутат Юрій Бойко придбав понад 1000 квартир у Києві.