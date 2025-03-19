Народний депутат Юрій Бойко придбав понад 1000 квартир у Києві

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Оточення нардепа Юрія Бойка через інвестиційний фонд "Хантер" отримало щонайменше 1107 квартир у столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на розслідування Hromadske.

Журналісти з’ясували, що фонд "Хантер" контролює кіпрська компанія KOTRYNA HOLDING Ltd., власником якої є українець Павло Якубенко. Ця особа фігурувала у низці компаній, які пов’язують із ексрегіоналом Бойком.

Фонд розпочав інвестування у житлову нерухомість 10 років тому. Перший проєкт, у який він вклав кошти, – ЖК "Французький квартал 2". У 2017 році інвестиційна активність зросла – фонд почав вкладати у будівництво ЖК "Камертон" та ЖК "Welcome Home на Ревуцького".

Загалом, за підрахунками журналістів, оточення Бойка отримало щонайменше 1107 квартир, а загальний обсяг інвестицій міг перевищити 70 мільйонів доларів або 2,8 мільярда гривень за поточним обмінним курсом.

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