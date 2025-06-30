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30 червня 2025, 15:24

Начальника надлісництва на Закарпатті підозрюють у махінаціях з деревиною на 1 мільйон грн

30 червня 2025, 15:24
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фото: Національна поліція України
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На Закарпатті керівника надлісництва підозрюють у незаконному продажі цінної деревини під виглядом дров

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Начальнику одного з надлісництв у Берегівському районі Закарпатської області оголосили підозру у справі про незаконну реалізацію лісоматеріалів. За даними Національної поліції, посадовець організував схему, згідно з якою продавав цінну деревину під виглядом дешевих дров, завдаючи значних збитків державі.

За попередніми підрахунками, йдеться про фінансові втрати, що наближаються до одного мільйона гривень. Для легалізації поставок зловмисник використовував документи, оформлені на підконтрольну йому комерційну фірму. Таким чином здійснювалось прикриття незаконного вивозу деревини з території лісництва.

Правоохоронці зазначають, що йдеться про порушення законодавства у сфері використання державних природних ресурсів. Слідчі вже повідомили посадовцю про підозру. Якщо вину буде доведено в суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.

Розслідування триває. Поліція проводить додаткові слідчі дії для встановлення інших можливих учасників схеми.

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