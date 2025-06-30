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Национальная полиция завершила расследование в отношении киевского застройщика, присвоившего средства инвесторов более 40 новостроек, и теперь ему грозит до 12 лет заключения

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу известного застройщика, фигурирующего в уголовном производстве по масштабному мошенничеству на рынке недвижимости в Киеве. Речь идет об организации незаконного строительства более 40 жилых комплексов в столице. Строительство велось без предусмотренных законом разрешений и грубыми нарушениями строительных норм.

Следствие установило, что подозреваемый создал широкую сеть подконтрольных фирм, по которым собирал средства с инвесторов. Однако собранные деньги использовались не по назначению. Это привело к значительным финансовым потерям и тому, что покупатели квартир остались без законных правоустанавливающих документов на недвижимость.

В ходе расследования застройщика дважды задерживали. Ему выбирали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. После внесения залога фигурант покинул Украину и долго скрывался за границей. В конце концов, его объявили в международный розыск, нашли в Испании и экстрадировали в Украину в марте 2025 года.

Дело передано в суд. По инкриминируемым статьям Уголовного кодекса Украины застройщику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Скорее всего, речь идет о скандальном застройщике Анатолии Войцеховском, который был экстрадирован из Испании в марте 2025 года. Еще в 2016-м его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и самовольном захвате земель. По данным следствия, из-за подконтрольных компаний он незаконно возводил более 40 жилых комплексов без разрешений. В деле – более сотни эпизодов мошенничества.

Ранее сообщалось, что народный депутат Юрий Бойко приобрел более 1000 квартир в Киеве.