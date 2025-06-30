Фото: Нацполіція

У Харкові викрили шахраїв, які за допомогою фейкових вакансій виманювали в людей гроші. Тепер вони отримали підозри

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

На Харківщині правоохоронці викрили аферистів, які виманювали гроші в громадян під приводом працевлаштування в європейських країнах. Відомо, що є щонайменше четверо потерпілих, в яких шахраї викрали понад 80 тисяч гривень.

Схему організувала сімейна пара з Харкова. Вони розмішували фейкові вакансії в інтернеті та обіцяли "вигідну роботу за кордоном". Для нібито оформлення візи, документів або інших послуг вони просили передплату в розмірі 700 євро. Гроші потерпілі перераховували на рахунки інших людей, яких залучили шахраї.

Зараз трьом особам повідомили про підозру за статтею про шахрайство. Двох із них у якості запобіжного заходу відправили під варту.

Нагадаємо, раніше у Нікополі до суду направили справу серійного шахрая, який обманом заволодів понад 40 тисяч гривень. Він пропонував людям нібито соціальну допомогу від міжнародних організацій. Насправді ж, коли люди замість справжньої підтримки жертви переходили за фішинговими посиланнями й вводили свої банківські дані, він викрадав гроші з їхніх рахунків.