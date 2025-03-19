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19 березня 2025, 16:48

Хто такий Войцеховський і в чому його звинувачують

19 березня 2025, 16:48
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фото: ілюстративне
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В Україну екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон

Як передає RegioNews, про це повідомили у Нацполіції.

Журналістам стало відомо, що мова йде про Анатолія Войцеховського - власника декількох будівельних компаній.

Влітку 2016 року його затримали, звинувативши в ухиленні від сплати податків на суму 12,5 млн грн і у створенні злочинної групи, яка займалась самовільним захопленням земельних ділянок.

За даними прокуратури, Войцеховський упродовж 2004-2013 років придбав частки у статутних капіталах 12 підприємств. Через них він самовільно захопив земельні ділянки під будівництво 40 обʼєктів, що ведеться без дозвільних документів.

Правоохоронці розслідували понад сотню епізодів злочинів, повʼязаних з аферами забудовника.

Анатолія Войцеховського затримали в Іспанії, а 18 березня 2025 року видали польські прикордонники видали його українським правоохоронцям.

Нагадаємо, до України екстрадовано скандального забудовника Войцеховського.

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