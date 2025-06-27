На Харківщині судитимуть працівників СІЗО, які залишили помирати у камері затриманого

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику Харківського слідчого ізолятора, двом оперуповноваженим, черговому помічнику начальника, старшому по корпусу та двом молодшим інспекторам установи.

Встановлено, що у квітні 2025 року працівники СІЗО вирішили "виховати" одного із щойно доставлених підозрюваних і з цією метою помістили його до камери із іншим засудженим, що є грубим порушенням закону.

"Через кілька годин після переведення потерпілого, засуджені побили його до напівпритомного стану. Однак, замість надання медичної допомоги та негайного виклику швидкої, працівники ізолятора залишили його у віддаленій камері без допомоги, фактично чекаючи, поки він помре", - йдеться у повідомленні.

Уночі затриманий помер через черепно-мозкову травму, перелом кісток, пошкодження внутрішніх органів та м’яких тканин.

Щоб приховати обставини злочину, працівники СІЗО повідомили відповідні органи, що чоловік загинув під час бійки в камері, навмисне замовчавши факт незаконного переведення та бездіяльність у наданні допомоги.

Працівникам СІЗО загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові викрили банду на чолі зі "смотрящим" в СІЗО, яка пов'язана з росіянами.