Утримували у неволі, знущалися і вимагали викуп: на Одещині судитимуть злочинне угрупування

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Правопорушникам повідомлено про підозру. Фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Днями до поліції звернулася жінка і повідомила про зникнення свого 40-річного сина. Правоохоронці встановили, що до зниклого чоловіка приїжджали троє невідомих і вимагали повернення неіснуючого боргу в сумі 4000 доларів, який він нібито минулого року заборгував їхній спільній знайомій. Задля пришвидшення та залякування чоловіка били, одягали на нього собачий ошийник із цепом і змушували бігти за своїм автомобілем, погрожували розправою предметами, а потім відвезли в орендовану в Одесі квартиру, де силою утримували в підсобному приміщенні, вимагаючи згоди на продаж нерухомості, щоб покрити борг.

Поліцейські встановили їхнє місцеперебування і звільнили потерпілого, а правопорушників затримали.

За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області судитимуть 24-річного чоловіка, який за 2000 доларів намагався переправити через кордон двох військовозобов’язаних.