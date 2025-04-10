10:19  10 квітня
В Україні випало до метра снігу
07:44  10 квітня
Втрати Росії станом на 10 квітня: Генштаб оновив дані
11:06  10 квітня
Помер зірка "Ліги сміху"
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2025, 12:46

Утримували у неволі, знущалися і вимагали викуп: на Одещині судитимуть злочинне угрупування

10 квітня 2025, 12:46
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Правопорушникам повідомлено про підозру. Фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Днями до поліції звернулася жінка і повідомила про зникнення свого 40-річного сина. Правоохоронці встановили, що до зниклого чоловіка приїжджали троє невідомих і вимагали повернення неіснуючого боргу в сумі 4000 доларів, який він нібито минулого року заборгував їхній спільній знайомій. Задля пришвидшення та залякування чоловіка били, одягали на нього собачий ошийник із цепом і змушували бігти за своїм автомобілем, погрожували розправою предметами, а потім відвезли в орендовану в Одесі квартиру, де силою утримували в підсобному приміщенні, вимагаючи згоди на продаж нерухомості, щоб покрити борг.

Поліцейські встановили їхнє місцеперебування і звільнили потерпілого, а правопорушників затримали.

За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області судитимуть 24-річного чоловіка, який за 2000 доларів намагався переправити через кордон двох військовозобов’язаних.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
злочинна група Одеська область викрадення людей поліція катування
На Одещині 12-річна дівчинка "розважилася" та розмалювала пам'ятники на кладовищі
09 квітня 2025, 16:31
На Одещині водійка Chevrolet виїхала на зустрічну і врізалась у вантажівку: жінка загинула
09 квітня 2025, 04:05
На Одещині чоловік може сісти на 10 років за те, що підпалив комбайн односельця
08 квітня 2025, 15:10
Всі новини »
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
Петро Сагайдачний: гетьман, завдяки якому відродилося українське Православ’я
10 квітня 2025, 12:55
Через негоду на Прикарпатті задіяли спецтехніку
10 квітня 2025, 12:35
ДБР викрило керівників "Укрпрофтуру" та Федерації профспілок на схемі привласнення державного майна вартістю понад 20 млн грн
10 квітня 2025, 12:25
На Київщині легковик на швидкості влетів у бетонні блоки
10 квітня 2025, 12:14
На Сумщині прикордонники знищили російські безпілотники
10 квітня 2025, 11:54
На Черкащині чоловік погрожував поліцейським гранатою
10 квітня 2025, 11:46
На Одещині судитимуть 24-річного чоловіка, який за 2000 доларів намагався переправити через кордон двох військовозобов’язаних
10 квітня 2025, 11:33
У Херсоні росіяни атакували з дрона 64-річного чоловіка
10 квітня 2025, 11:28
На Полтавщині "швидка" та мікроавтобус після зіткнення опинились у кюветі: є постраждалий
10 квітня 2025, 11:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Всі публікації »
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »