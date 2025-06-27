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27 червня 2025, 15:02

49-річний львів’янин за 200 тис. грн організував фіктивний шлюб доньки, щоб допомогти "зятю" ухилитися від мобілізації

27 червня 2025, 15:02
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фото: ілюстративне/Freepik
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У Львові чоловік організував фіктивний шлюб доньки

Про це інформує відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури, передає RegioNews.

У Львові слідчі повідомили про підозру місцевому жителю, якого звинувачують у торгівлі людьми. За даними правоохоронців, 49-річний чоловік організував фіктивний шлюб своєї доньки з військовозобов’язаним громадянином.

Слідство встановило, що у серпні 2023 року підозрюваний переконав свою доньку, особу з інвалідністю ІІ групи, укласти фіктивний шлюб. Для отримання її згоди батько, ймовірно, скористався її психічними розладами та вразливим станом. Реєстрацію шлюбу було офіційно оформлено у РАЦСі, що дало "нареченому" можливість ухилитися від мобілізації.

Свої послуги з організації фіктивного шлюбу та вербування доньки чоловік оцінив у 200 тисяч гривень. Отримані кошти, за версією слідства, були платою за уникнення служби в Збройних силах України.

Розслідування наразі триває. Поліція встановлює всіх осіб, які могли бути причетні до цієї схеми. Досудове провадження здійснює відділ поліції №1 Львівського райуправління поліції №2 спільно з міграційною поліцією Львівщини.

Раніше повідомлялося, на Харківщині викрили жінку, яка стала "свахою" для ухилянтів.

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мобілізація ухилянт фіктивний шлюб торгівля людьми кримінал інвалідність Львів
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