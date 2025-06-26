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26 червня 2025, 18:45

У Харкові викрили ділка, який "допомагав" отримувати водійські права

26 червня 2025, 18:45
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Фото: Нацполіція
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У Харкові отримав підозру інструктор, який отримав хабар за "допомогу" на іспиті. Тепер йому загрожуватиме покарання

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру 44-річному чоловіку за хабар. Гроші платили за те, щоб він вплинув на прийняття рішення. В цьому випадку йдеться про "допомогу" жінці, яка хотіла отримати водійське посвідчення категорії "B".

Чоловік повідомив їй, що може допомогти оформити документи про проходження навчання з практичної підготовки без фактичного відвідування занять, а згодом вплинути на службових осіб територіального сервісного центру МВС для успішного складання іспиту. Відомо, що він був інструктором з водіння, проте жінці збрехав, що є власником автошколи та має вплив.

Він провіз жінку маршрутом, який згоді дійсно випав їй на іспиті. Коли вона на іспиті сіла в навчальний автомобіль, ділок, користуючись дубльованими педалями керування, допомагав "клієнтці" проходити іспит. Вона отримала позитивну оцінку.

Коли все завершилось, на парковці вона на його прохання поклала 10 тисяч гривень у багажник.

Нагадаємо, раніше на Буковині викрили чоловіка, який продавав фейкові водійські посвідчення. Вартість підробки становила орієнтовно 150 євро або близько 7210 гривень за поточним обмінним курсом.

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