фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У Києві правоохоронці викрили спробу організації терористичного акту, який планував здійснити завербований російськими спецслужбами мешканець Київщини.

За даними слідства, 19-річного хлопця завербували представники ворожих структур і скерували до столиці з чітким завданням - організувати теракт проти українського військовослужбовця.

Після прибуття до Києва підозрюваний оселився в орендованій квартирі, де зібрав саморобний вибуховий пристрій згідно з інструкціями, які йому передали куратори. Для реалізації злочинного плану він придбав скутер через онлайн-майданчик і встановив у нього вибухівку. Скутер мав бути залишений за вказаною адресою в Дніпровському районі Києва, де, за задумом, у момент наближення військовослужбовця пристрій повинен був спрацювати дистанційно. Однак, з технічних причин вибухівка не спрацювала, що фактично врятувало життя людині.

За виконання цього завдання підозрюваному обіцяли виплатити 400 тисяч гривень. Його затримали, і нині він перебуває під вартою. Прокуратура вже повідомила йому про підозру у вчиненні терористичного акту, передбаченого частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Києві та Київській області під процесуальним керівництвом міської прокуратури.

Нагадаємо, у Києві намагалися підірвати бійця "Азову": вибухівка була схована у мопеді.