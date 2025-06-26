фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В Киеве правоохранители разоблачили попытку организации террористического акта, который планировал осуществить завербованный российскими спецслужбами житель Киевщины.

По данным следствия, 19-летнего парня завербовали представители вражеских структур и направили в столицу с четкой задачей – организовать теракт против украинского военнослужащего.

По прибытии в Киев подозреваемый поселился в съемной квартире, где собрал самодельное взрывное устройство согласно инструкциям, которые ему передали кураторы. Для реализации преступного плана он приобрел скутер через онлайн-площадку и установил у него взрывчатку. Скутер должен быть припаркован по указанному адресу в Днепровском районе Киева, где, по замыслу, в момент приближения военнослужащего устройство должно было сработать дистанционно. Однако по техническим причинам взрывчатка не сработала, что фактически спасло жизнь человеку.

За выполнение этой задачи подозреваемому обещали выплатить 400 тысяч гривен. Его задержали, и сейчас он находится под стражей. Прокуратура уже сообщила ему о подозрении в совершении террористического акта, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи Главного управления СБУ в Киеве и в Киевской области под процессуальным руководством городской прокуратуры.

Напомним, в Киеве пытались подорвать бойца "Азова": взрывчатка была спрятана в мопеде.