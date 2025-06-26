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26 июня 2025, 19:10

Хотел почувствовать экстрим: в Киеве пьяный мужчина катался между вагонами метро

26 июня 2025, 19:10
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фото: Нацполиция
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Правоохранители киевской подземки привлекли к ответственности "любителя экстрима", катавшегося между вагонами поезда красной ветки столичного метрополитена

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.

Зацепером оказался 49-летний житель столицы.

"Мужчина объяснил свои действия тем, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стремился ощутить экстрим таким опасным способом", — говорится в сообщении.

Полицейские составили на него административный протокол за мелкое хулиганство. Киевлянину грозит штраф, общественные, исправительные работы или административный арест сроком до 15 суток.

Напомним, ранее в Киеве поймали двух зацеперов, искавших адреналин между вагонами метро. Правонарушителями оказались 21-летний киевлянин и его 16-летняя подруга.

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