Хотел почувствовать экстрим: в Киеве пьяный мужчина катался между вагонами метро
Правоохранители киевской подземки привлекли к ответственности "любителя экстрима", катавшегося между вагонами поезда красной ветки столичного метрополитена
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.
Зацепером оказался 49-летний житель столицы.
"Мужчина объяснил свои действия тем, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стремился ощутить экстрим таким опасным способом", — говорится в сообщении.
Полицейские составили на него административный протокол за мелкое хулиганство. Киевлянину грозит штраф, общественные, исправительные работы или административный арест сроком до 15 суток.
Напомним, ранее в Киеве поймали двух зацеперов, искавших адреналин между вагонами метро. Правонарушителями оказались 21-летний киевлянин и его 16-летняя подруга.