Хотел почувствовать экстрим: в Киеве пьяный мужчина катался между вагонами метро

фото: Нацполиция

Правоохранители киевской подземки привлекли к ответственности "любителя экстрима", катавшегося между вагонами поезда красной ветки столичного метрополитена

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.

Зацепером оказался 49-летний житель столицы.

"Мужчина объяснил свои действия тем, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стремился ощутить экстрим таким опасным способом", — говорится в сообщении.

Полицейские составили на него административный протокол за мелкое хулиганство. Киевлянину грозит штраф, общественные, исправительные работы или административный арест сроком до 15 суток.