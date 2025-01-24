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24 січня 2025, 04:35

Кинувся з ножем на слідчого: у Києві чоловік ледь не вбив працівника ДБР

24 січня 2025, 04:35
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фото: Нацполіція
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Столична поліція затримала 28-річного жителя Києва, який намагався вбити слідчого Державного бюро розслідувань (ДБР), аби уникнути відповідальності за раніше вчинений злочин. Йому загрожує довічне позбавлення волі

Про це інформує пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

Інцидент стався під час слідчих дій у помешканні підозрюваного. Раптово чоловік схопив кухонний ніж і завдав правоохоронцю ножових поранень, після чого втік. Постраждалого слідчого ушпиталил до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

Для затримання нападника залучили спецпризначенців КОРД. Фігуранту повідомили про підозру у замаху на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.

Зловмисника взяли під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині працівник ТЦК під час обшуків ДБР погрожував детективам пістолетом.

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