У Києві перенесли зупинку транспорту "Майдан Незалежності"
Зупинку транспорту «Майдан Незалежності» біля меморіалу з прапорцями перенесли до повороту з вул. Хрещатик на вул. Архітектора Городецького
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіційний портал Києва.
"На Майдані Незалежності скориговано розміщення зупинки громадського транспорту. Наразі вона розташована перед поворотом з вул. Хрещатик на вул. Архітектора Городецького", - йдеться у повідомленні.
Рішення про перенесення зупинки прийнято у зв’язку з символічністю простору, де розташований народний меморіал, а також для зручності пасажирів.
У "Київпастрансі" просять пасажирів враховувати оновлене розташування зупинки під час пересування містом.
Нагадаємо, у Києві змінюється вартість проїзду в міському транспорті.
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