У Києві перенесли зупинку транспорту "Майдан Незалежності"

фото: КМДА

Зупинку транспорту «Майдан Незалежності» біля меморіалу з прапорцями перенесли до повороту з вул. Хрещатик на вул. Архітектора Городецького

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіційний портал Києва.

"На Майдані Незалежності скориговано розміщення зупинки громадського транспорту. Наразі вона розташована перед поворотом з вул. Хрещатик на вул. Архітектора Городецького", - йдеться у повідомленні.

Рішення про перенесення зупинки прийнято у зв’язку з символічністю простору, де розташований народний меморіал, а також для зручності пасажирів.

У "Київпастрансі" просять пасажирів враховувати оновлене розташування зупинки під час пересування містом.

Нагадаємо, у Києві змінюється вартість проїзду в міському транспорті.