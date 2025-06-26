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26 июня 2025, 11:14

В Киеве будут судить руководство "Киевзеленстроя", которое годами обогащалось на "откатах" из бюджета столицы

26 июня 2025, 11:14
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фото: ГБР
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Правоохранители завершили досудебное расследование масштабной коррупционной схемы в коммунальном объединении «Киевзеленстрой»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, в коммунальном предприятии действовала преступная организация. В нее входили генеральный директор предприятия, его первый заместитель, заместитель начальника одного из профильных управлений, а также другие работники, которые имели полномочия принимать управленческие решения.

"Должностные лица систематически требовали и получали "откаты" в размере 15% от предпринимателей, которые выигрывали тендеры на выполнение работ за бюджетные средства", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали более 7 фактов получения взяток на общую сумму 4 млн. 115 тыс. грн, а также задокументировали 6 эпизодов предложений взяток более чем на 11 млн 584 тыс. грн. грн.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве мужчина чуть не убил работника ГБР.

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