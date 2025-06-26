СБУ та Нацполіція проводять перевірки в центрі Києва: що потрібно знати

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Служба безпеки України разом із Національною поліцією та іншими підрозділами Сил оборони проводять планові безпекові відпрацювання на території Шевченківського району столиці

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що головна мета заходів — перевірка антитерористичного та контрдиверсійного захисту місць масового перебування людей.

Під час відпрацювань правоохоронці:

оглядають території та окремі будівлі, зокрема помешкання, офіси, багатоквартирні житлові будинки та заклади громадського обслуговування, для виявлення заборонених предметів;

перевіряють громадян, які перебувають у відповідних місцях;

вивчають стан антитерористичного захисту місцевих споруд.

Заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду вулицями міста, а також перевірка документів і огляд автотранспорту.

СБУ закликає громадян з розумінням ставитись до можливих незручностей і співпрацювати з правоохоронцями. Варто мати при собі документи, що посвідчують особу, і дотримуватися режиму комендантської години.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція затримали 19-річну агентку РФ, яка 20 червня цього року скоїла теракт проти оборонців Харкова.