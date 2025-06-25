В Киеве перенесли остановку транспорта "Майдан Незалежности"
Остановку транспорта «Майдан Незалежности» возле мемориала с флажками перенесли к повороту с ул. Крещатик на ул. Архитектора Городецкого
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный портал Киева.
"На Майдане Незалежности скорректировано размещение остановки общественного транспорта. Теперь она расположена перед поворотом с ул. Крещатик на ул. Архитектора Городецкого", – говорится в сообщении.
Решение о перенесении остановки принято в связи с символичностью пространства, где расположен народный мемориал, а также для удобства пассажиров.
В "Киевпасстрансе" просят пассажиров учитывать обновленное расположение остановки во время передвижения по городу.
Напомним, в Киеве меняется стоимость проезда в городском транспорте.
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