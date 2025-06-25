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25 червня 2025, 19:35

Нові правила: у КМДА оголосили про 100% перехід на електронний документообіг

25 червня 2025, 19:35
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фото: Freepik
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КМДА переходить на 100% електронний документообіг, щоб ліквідувати бюрократію та пришвидшити розгляд звернень

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

Відтепер усі звернення, документи на підпис та інші офіційні папери будуть надсилатися виключно в цифровому форматі. Це має суттєво зменшити бюрократичні затримки та прискорити процес обробки документів.

Відповідне доручення вже надійшло до апарату КМДА. Його мета - ліквідувати накопичення паперових справ, які часто довго лежать без розгляду. Така практика призводила до того, що деякі посадовці КМДА могли уникати роботи, користуючись відпустками та зволіканням із підписанням важливих документів. Тепер така ситуація має змінитися.

Особлива увага приділяється прискоренню розгляду критичних звернень, особливо тих, що стосуються підприємств. Раніше процес міг тривати місяцями, а тепер він має бути завершений максимум за 10 днів. Усі етапи роботи з документами будуть зафіксовані у цифровому вигляді. Це створить прозору систему контролю та унеможливить звинувачення у навмисних затримках.

Таким чином, нова система електронного документообігу не лише спростить взаємодію між підрозділами КМДА, а й підвищить відповідальність посадовців за своєчасне виконання службових обов’язків. Ця ініціатива покликана зробити роботу адміністрації більш ефективною і відкритою для громадськості.

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