У Києві змінюється вартість проїзду в міському транспорті

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіційний портал Києва.

Отже, з 1 липня 2025 року змінюється вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а пластиковий учнівський – 120 гривень.

"За останні 2 роки суттєво змінилися виробничі умови, вартість логістики та інших складових транспортних карт. Тому виробник вимушений підлаштовуватись під економічну ситуацію та збільшити вартість", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві в ДТП постраждали четверо дітей.