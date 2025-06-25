фото: Телеграм/Украина Сейчас

Военному "Азова" на свидании заложили взрывчатку под мопед, он успел отойти подальше от эпицентра взрыва

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Украина Сейчас", передает RegioNews.

В Киеве 21 июня произошло покушение на военнослужащего полка "Азов". Мужчина договорился о свидании с девушкой, с которой познакомился в Telegram-чате "Дайвинчик". Она представилась "Настюша" и пригласила его на встречу возле своего дома.

Прибыв на место, военный получил сообщение, что девушка еще собирается и предложила взять ключи от домофона, спрятанные под сиденьем желтого мопеда, припаркованного рядом. Однако, заметив что-то подозрительное у скутера, он успел уйти. В этот момент мопед взорвался.

По предварительным данным, взрывное устройство могло содержать силитру.

Ранее сообщалось о теракте в Харькове: агенты РФ пытались убить военного.