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25 червня 2025, 10:59

Київ є лідером за кількістю штрафів від ТЦК

25 червня 2025, 10:59
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Понад 28 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Опендатабот.

"28 212 проваджень за порушення правил військового обліку вже відкрили ТЦК у 2025 році. Від початку квітня штрафів побільшало на 11,2 тисячі", - йдеться у повідомленні.

Щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень. Рекордним став квітень 2025 року — 5 682 штрафи. Лише кожне п’яте провадження було закрито у 2025 році.

Найчастіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років (82%).

Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ — 3 835 проваджень з початку року. Далі в антирейтингу йдуть Дніпропетровська (2 984), Сумська (2 464), Одеська (2 438) та Харківська (2 151) області. Усього дев’ять регіонів вже мають більше тисячі справ. У самому Києві найактивнішим став Подільський ТЦК — 1 100 проваджень лише за першу половину року.

Нагадаємо, у "Резерв+" можна буде оплатити штраф за порушення військового обліку.

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