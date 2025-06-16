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16 червня 2025, 18:13

У Києві в ДТП постраждали четверо дітей

16 червня 2025, 18:13
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Фото: Нацполіція
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У столиці сталась ДТП з трьома авто. Внаслідок аварії госпіталізували чотирьох дітей

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Аварія сталась 16 червня близько 14:20 у Святошинському районі столиці. На проспекті Берестейському зіткнулись три автомобілі. Водійка Renault Master не дотрималася безпечної дистанції та зіткнулася з іншим мікроавтобусом, який від удару врізався у причеп вантажівки.

Внаслідок аварії постраждали діти. Це четверо пасажирів мікроавтобусу Renault віком від 7 до 15 років. Їх з травмами госпіталізували до лікарні. Попередньо, жінка, яка спричинила аварію, була твереза.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині сталась масштабна ДТП. Електрокар Tesla виїхав за межі проїзної частини, в’їхав у стоянку для автомобілів та пошкодив сім припаркованих транспортних засобів. Внаслідок аварії трьох людей госпіталізували.

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