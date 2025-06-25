В Киеве меняется стоимость проезда в городском транспорте

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С 1 июля в Киеве меняется стоимость транспортных карт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный портал Киева.

Следовательно, с 1 июля 2025 года меняется стоимость карт для оплаты проезда в городском транспорте. Обычная синяя транспортная карта обойдется в 96 гривен, а пластиковый ученический – 120 гривен.

За последние 2 года существенно изменились производственные условия, стоимость логистики и других составляющих транспортных карт. Поэтому производитель вынужден подстраиваться под экономическую ситуацию и увеличить стоимость", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в ДТП пострадали четверо детей.