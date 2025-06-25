Жителей Киева предупредили об ухудшении погоды 26 июня
Утром и днем 26 июня утром и днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с
Как передает RegioNews, об этом предупреждают в Украинском гидрометцентре.
В четверг, 26 июня, утром и днем в Киеве и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).
В целом, по прогнозам синоптиков, в четверг в Киеве переменная облачность, ночью кратковременный дождь, а днем без осадков, ветер северо-западный, температура ночью 15-17°, днем 21-23°.
Напомним, в Киеве зафиксировали 5 температурных рекордов за три дня.
Киев является лидером по количеству штрафов от ТЦКВсе новости »
25 июня 2025, 10:59В Шевченковском районе Киева уже 14 часов идет ликвидация последствий российской атаки
23 июня 2025, 20:16Удар по Киеву: уже 6 погибших, среди пострадавших – 15-летняя девушка
23 июня 2025, 09:02
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
"Уважаемый бизнес, с вас соберут на 150 миллиардов больше": правительство одобрило изменения в Бюджет на 2025 год – что предлагается
25 июня 2025, 16:16Из Германии в Украину экстрадированы двое иностранцев, подозреваемых в сбыте фальшивых долларов США
25 июня 2025, 15:55На Киевщине эксчиновник позволила приватизировать здания Госпродпотребслужбы
25 июня 2025, 15:45Дания станет первой страной, с которой мы запустим совместное производство оружия, - Зеленский
25 июня 2025, 15:385100 грн: в Украине повысили штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью
25 июня 2025, 15:20Мера пресечения Чернышеву: суд рассмотрит дело 27 июня
25 июня 2025, 15:14На Буковине задержали 9 человек, которые должны были заплатить за поход в Румынию 84 000 евро
25 июня 2025, 15:09Из России в Украину: 17-летнего мальчика вернули домой после трех лет разлуки
25 июня 2025, 14:30В Черниговской области будут судить правоохранителя, повлекшего смертельное ДТП
25 июня 2025, 14:14
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова