Жителей Киева предупредили об ухудшении погоды 26 июня

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Утром и днем 26 июня утром и днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

Как передает RegioNews, об этом предупреждают в Украинском гидрометцентре.

В четверг, 26 июня, утром и днем в Киеве и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).

В целом, по прогнозам синоптиков, в четверг в Киеве переменная облачность, ночью кратковременный дождь, а днем без осадков, ветер северо-западный, температура ночью 15-17°, днем 21-23°.

Напомним, в Киеве зафиксировали 5 температурных рекордов за три дня.