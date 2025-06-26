В Киеве уборщица кафе обворовала коллегу в первый рабочий день
Правоохранители задержали жительницу Киева, которая пришла в первый день на работу и украла у коллеги 10 тысяч гривен
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.
По материалам дела, выпившая женщина пришла в первый свой рабочий день в кафе, в которое устроилась уборщицей. Уже спустя 20 минут она похитила деньги из сумки одной из работниц заведения питания и скрылась.
38-летнюю злоумышленницу задержали дома. Ей объявили о подозрении.
"За совершение кражи в условиях военного положения подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве уборщица обворовала салон красоты.
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