Поцупила гроші, косметику та телефон: у Києві прибиральниця обікрала салон краси

фото: Нацполіція

У Святошинському районі столиці правоохоронці викрили 43-річну жінку, яка, працюючи прибиральницею у салоні краси, обікрала заклад. Їй загрожує до восьми років ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

Слідчі встановили, що до вчинення злочину причетна прибиральниця. Вона добре орієнтувалася в приміщенні та знала, де зберігаються цінні речі.

Скориставшись відсутністю колег, працівниця салону поцупила гроші, косметику та телефон Samsung. Загальна сума завданих збитків склала близько 40 тисяч гривень.

Зловмисницю затримали за місцем проживання. Під час обшуку поліцейські вилучили речові докази, які підтверджують причетність фігурантки до крадіжки.

"З’ясувалось, що остання вже неодноразово притягувалась до відповідальності за аналогічні злочини та наразі перебуває на іспитовому терміні", — йдеться в повідомленні.

Тепер рецидивістці інкримінують крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у Києві молодик-рецидивіст напав на військового та пограбував. Подія сталася у Святошинському районі столиці.