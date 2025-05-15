В Ужгороді 20-річний юнак обікрав магазин техніки на понад 500 тисяч гривень

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Правоохоронці затримали 20-річного жителя Ужгорода, який обікрав магазин на понад 500 тисяч гривень. Хлопцеві загрожує до восьми років тюрми

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Закарпатській області.

Інцидент стався 11 травня. Співвласник одного з магазинів техніки заявив, що вночі їхній заклад обікрали: зникла велика кількість гаджетів та вся готівка з каси.

Поліцейські встановили, що до вчинення злочину фігурант готувався заздалегідь. Аби не спрацювала сигналізація, він вимкнув живлення на щитовій у сусідньому під’їзді. Через це у приміщенні магазину не працювали і камери відеоспостереження.

Після знеструмлення крадій проник у магазин та виніс 22 мобільні телефони, два планшети та один ноутбук. Окрім цього, із сейфу зловмисник викрав 120 тисяч гривень готівки. Загальна сума збитків склала понад пів мільйона гривень.

Оперативники встановили особу крадія, яким виявився 20-річний місцевий житель. Підозрюваного затримали вже наступного дня. Під час обшуку правоохоронці вилучили всі викрадені з магазину гаджети та готівку. Зазначається, що гроші юнак встиг сховати в різних місцях одного з парків Ужгорода.

Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили йому про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Всі викрадені речі та гроші буде повернуто власникам. Підозрюваному ж за скоєне загрожує до 8 років ув’язнення", – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, у Тернополі поліцейські викрили чоловіка, причетного до крадіжки товару з магазину. Зловмисник може отримати вісім років тюрми.