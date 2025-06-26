В Киеве мужчина обокрал госпиталь
Житель Киева зашел в один из столичных госпиталей и украл инструменты. Вора задержали, ему грозит до восьми лет тюрьмы
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.
По имеющимся данным, злоумышленником оказался 52-летний местный житель. Он вошел в госпиталь, поднялся на пятый этаж и украл из подсобного помещения рабочие инструменты.
Злоумышленника поместили под стражу.
"За воровство, совершенное в условиях военного положения, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Ужгороде 20-летний юноша обокрал магазин техники более чем на 500 тысяч гривен.
Киев является лидером по количеству штрафов от ТЦКВсе новости »
25 июня 2025, 10:59В Житомире мужчина обокрал сожительницу и ее подругу на полмиллиона гривен
25 июня 2025, 10:30В Киеве с 1 июля школьники будут оплачивать проезд в транспорте, - КМДА
23 июня 2025, 19:54
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
Российские войска атаковали прибрежные села Херсонщины: уничтожены жилые дома
26 июня 2025, 16:55Путешествие в ЕС за 15 тысяч долларов: двое киевлян организовали "бизнес на уклонистах"
26 июня 2025, 16:46Четыре офицера воинской части организовывали фиктивную службу "мертвых душ": ущерб государству нанесен на 7,7 млн грн
26 июня 2025, 16:39Нардепу Николаю Тищенко продлили ночной домашний арест
26 июня 2025, 16:20В Закарпатье мошенники похитили 1,7 миллиона у пенсионеров
26 июня 2025, 16:15Российского военного заочно приговорили к пожизненному за расстрел гражданского в Киевской области
26 июня 2025, 16:14Разоблачена незаконная вырубка более 3 тысяч деревьев во Львовской области: убытки - 14,5 млн грн
26 июня 2025, 16:10Поезд-кухня Укрзализныци приготовил 2 миллиона порций за 475 дней
26 июня 2025, 15:55В Тернопольской области мошенники, прикрываясь ВСУ, выманили у предпринимателя 100 000 грн
26 июня 2025, 15:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова