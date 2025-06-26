В Киеве мужчина обокрал госпиталь

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Житель Киева зашел в один из столичных госпиталей и украл инструменты. Вора задержали, ему грозит до восьми лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.

По имеющимся данным, злоумышленником оказался 52-летний местный житель. Он вошел в госпиталь, поднялся на пятый этаж и украл из подсобного помещения рабочие инструменты.

Злоумышленника поместили под стражу.

"За воровство, совершенное в условиях военного положения, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы", — говорится в сообщении.