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26 июня 2025, 16:00

В Киеве мужчина обокрал госпиталь

26 июня 2025, 16:00
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Житель Киева зашел в один из столичных госпиталей и украл инструменты. Вора задержали, ему грозит до восьми лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.

По имеющимся данным, злоумышленником оказался 52-летний местный житель. Он вошел в госпиталь, поднялся на пятый этаж и украл из подсобного помещения рабочие инструменты.

Злоумышленника поместили под стражу.

"За воровство, совершенное в условиях военного положения, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ужгороде 20-летний юноша обокрал магазин техники более чем на 500 тысяч гривен.

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