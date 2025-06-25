Киев является лидером по количеству штрафов от ТЦК

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Более 28 тысяч производств за нарушение правил военного учета было открыто с начала 2025 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Опендатабот.

"28 212 производств за нарушение правил военного учета уже открыли ТЦК в 2025 году. С начала апреля штрафов увеличилось на 11,2 тысяч", - говорится в сообщении.

Ежемесячно открывалось, в среднем, по 4,7 тысячи новых производств. Рекордным стал апрель 2025 года – 5 682 штрафа. Только каждое пятое производство было закрыто в 2025 году.

Чаще ТЦК открывают производство против мужчин в возрасте от 25 до 45 лет (82%).

Лидером по количеству штрафов от ТЦК является Киев – 3 835 производств с начала года. Далее в антирейтинге следуют Днепропетровская (2984), Сумская (2464), Одесская (2438) и Харьковская (2151) области. Всего девять регионов уже имеют более тысячи дел. В Киеве самым активным стал Подольский ТЦК — 1 100 производств только за первую половину года.

Напомним, в "Резерв+" можно будет оплатить штраф за нарушение военного учета.