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23 июня 2025, 20:16

В Шевченковском районе Киева уже 14 часов идет ликвидация последствий российской атаки

23 июня 2025, 20:16
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фото: Юлия Чернышева
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Наибольшие разрушения потерпел Шевченковский район столицы, под завалами могут оставаться люди

Об этом сообщают в КМВА, передает RegioNews.

В столице продолжаются спасательные работы после одной из мощнейших атак за последнее время. В Шевченковском районе Киева уже более 14 часов проходят мероприятия по ликвидации последствий вражеских обстрелов.

Шевченківський район КиєваШевченківський район КиєваШевченківський район Києва

По данным Киевской городской военной администрации, от взрывной волны пострадали более 30-ти объектов. Из них 27 – это жилые дома, еще три – образовательные учреждения. Также повреждено около 40 автомобилей, которые находились вблизи эпицентра попаданий. Часть зданий испытала серьезные разрушения - выбиты окна, обрушены перекрытия, повреждены крыши.

По обновленным данным КМВА, в результате ракетной атаки погибли девять человек. Еще 25 человек получили травмы разной степени тяжести. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Работы по разбору завалов и обследованию поврежденных объектов продолжаются. Спасатели не исключают, что под обломками могут оставаться люди.

Ранее сообщалось, что в Киеве после ночной ракетной атаки извлекли тело 8-й погибшей: продолжаются поиски под завалами.

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