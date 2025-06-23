фото: Юлия Чернышева

Наибольшие разрушения потерпел Шевченковский район столицы, под завалами могут оставаться люди

Об этом сообщают в КМВА, передает RegioNews.

В столице продолжаются спасательные работы после одной из мощнейших атак за последнее время. В Шевченковском районе Киева уже более 14 часов проходят мероприятия по ликвидации последствий вражеских обстрелов.

По данным Киевской городской военной администрации, от взрывной волны пострадали более 30-ти объектов. Из них 27 – это жилые дома, еще три – образовательные учреждения. Также повреждено около 40 автомобилей, которые находились вблизи эпицентра попаданий. Часть зданий испытала серьезные разрушения - выбиты окна, обрушены перекрытия, повреждены крыши.

По обновленным данным КМВА, в результате ракетной атаки погибли девять человек. Еще 25 человек получили травмы разной степени тяжести. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Работы по разбору завалов и обследованию поврежденных объектов продолжаются. Спасатели не исключают, что под обломками могут оставаться люди.

Ранее сообщалось, что в Киеве после ночной ракетной атаки извлекли тело 8-й погибшей: продолжаются поиски под завалами.