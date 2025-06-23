Фото: Сергей Флеш

Об этом сообщает военный "Флэш", передает RegioNews.

По его словам, враг теперь снаряжает беспилотники специальным горючим веществом - вязкой жидкостью, которая способна гореть даже в песке.

Именно такими модифицированными БПЛА, по словам военного, сегодня атаковали Киев. Огненная смесь в боеприпасах превращает обычный удар дрона в особо разрушительный, вызывая сложные пожары и увеличивая риск для гражданских.

Эксперты отмечают, что появление новых типов снаряжения в Шахедах свидетельствует о постоянном совершенствовании российских тактик в ведении воздушного террора. Украинские подразделения ПВО находятся в постоянной готовности и адаптируются к новым угрозам, однако жителям советуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, Укрзализныця анонсировала дополнительные "летние" поезда на популярные направления.