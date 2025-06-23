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23 июня 2025, 16:16

Россия использует новые "Шахеды": в дронах - горящая жидкость даже в песке

23 июня 2025, 16:16
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Фото: Сергей Флеш
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Российские дроны-камикадзе типа "Шахед" начали оснащать новыми, более опасными боевыми частями

Об этом сообщает военный "Флэш", передает RegioNews.

По его словам, враг теперь снаряжает беспилотники специальным горючим веществом - вязкой жидкостью, которая способна гореть даже в песке.

Именно такими модифицированными БПЛА, по словам военного, сегодня атаковали Киев. Огненная смесь в боеприпасах превращает обычный удар дрона в особо разрушительный, вызывая сложные пожары и увеличивая риск для гражданских.

Эксперты отмечают, что появление новых типов снаряжения в Шахедах свидетельствует о постоянном совершенствовании российских тактик в ведении воздушного террора. Украинские подразделения ПВО находятся в постоянной готовности и адаптируются к новым угрозам, однако жителям советуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, Укрзализныця анонсировала дополнительные "летние" поезда на популярные направления.

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