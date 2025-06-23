За тиждень над Херсонщиною збито майже 1700 ворожих дронів
Російські війська продовжують масовано атакувати Херсонщину дронами-камікадзе
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За минулий тиждень окупанти випустили по регіону близько 2162 безпілотників, переважно з метою ураження мирного населення та об'єктів цивільної інфраструктури.
Попри масштаби атаки, сили оборони продемонстрували високу ефективність. За словами Прокудіна, знищено приблизно 1700 ворожих дронів, що становить 78% від загальної кількості.
Міська влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та дотримуватись правил безпеки.
Нагадаємо, у неділю, 22 червня, російські окупаційні війська атакували понад 35 населених пунктів Херсонщини.
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