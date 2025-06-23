Укрзалізниця анонсувала додаткові "літні" поїзди на популярні напрямки

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"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до популярних напрямків у літній сезон. Вони поєднають столицю зі Львовом та Одесою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".

"Щоб більше пасажирів могли зручно та комфортно дістатися до своїх рідних, на відпочинок чи у справах — призначаємо низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем", — йдеться в повідомленні.

Поїзд № 291/292 Київ — Львів — Київ курсуватиме з Києва та Львова: 27, 28, 29, 30 червня, а також 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 та 31 липня.

Поїзд № 265/266 Київ — Одеса — Київ курсуватиме з Києва та Одеси: 27, 28, 29 та 30 червня.

Поїзд № 159/160 Київ — Трускавець вирушатиме з Києва та Трускавця:

29, 30 червня, а також 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 та 30 липня.

Поїзд № 168/167 Львів — Одеса вирушатиме зі Львова та Одеси: 27, 29 червня, в також 4, 6, 11, 13, 18 та 20 липня.

У складі призначених поїздів курсуватимуть купейні вагони, але з місцями для сидіння. Зазначається, що при виборі місць в купейних вагонах із сидячою схемою непарні місця розташовані біля вікна, а парні — ближче до дверей купе.

Придбати квитки на всі рейси можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, через підвищений попит "Укрзалізниця" вже додала вагони на поїзд Київ — Львів.