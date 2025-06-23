СБУ разоблачила в Киеве агентов РФ, готовивших покушение на Дмитрия Гордона

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В результате спецоперации в Киеве одновременно задержаны 4 агентурно-боевые группы ФСБ и их координатор (резидент), которые готовили заказное убийство.

За убийство Гордона террористы должны были получить 400 тыс. долларов США.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала агента элитного российского подразделения, корректировавшего удары по Киевщине.