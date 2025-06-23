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23 июня 2025, 15:41

СБУ разоблачила в Киеве агентов РФ, готовивших покушение на Дмитрия Гордона

23 июня 2025, 15:41
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фото: СБУ
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Контрразведка Службы безопасности предотвратила повторное покушение на украинского журналиста Дмитрия Гордона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В результате спецоперации в Киеве одновременно задержаны 4 агентурно-боевые группы ФСБ и их координатор (резидент), которые готовили заказное убийство.

За убийство Гордона террористы должны были получить 400 тыс. долларов США.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала агента элитного российского подразделения, корректировавшего удары по Киевщине.

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