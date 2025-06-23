Атака на столицю: рятувальники дістали тіло сьомої жертви

фото: КМВА

У Шевченківському районі Києва триває пошуково-рятувальна операція після російської атаки. Станом на 11:00 кількість постраждалих у столиці зросла до 31 особи

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої людини з-під завалів житлового будинку — це сьома підтверджена жертва атаки.

За попередніми даними, під уламками можуть залишатися ще кілька людей.

Надзвичайники продовжують розбирати конструкції, медики чергують на місці.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня Київ зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських військ — столицю атакували ударні безпілотники та балістичні ракети. Було відомо про 4 загиблих та 10 поранених.Згодом кількість жертв у Києві зросла до шести.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російська армія атакувала Україну 368 засобами повітряного нападу.