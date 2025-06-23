Массированный удар по Киеву: сгорело здание спорткомплекса КПИ
В результате российской массированной атаки в ночь на 23 июня в Соломенском районе Киева сгорело здание спортивно-оздоровительного комплекса Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского
Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.
Отмечается, что инфраструктурный объект получил серьезные повреждения. На месте работают спасатели, идет ликвидация последствий.
"Предварительно — без жертв, но инфраструктура испытала существенные разрушения", ― говорится в сообщении.
Из открытых источников известно, что спорткомплекс КПИ включает в себя два бассейна (большой, учебный), тир для шаровой стрельбы, большой стадион, футбольное поле с искусственным покрытием и тренировочное поле для игры в регби, Скеледром КПИскала и восемь спортивных залов:
- зал аэробики;
- зал борьбы и бокса;
- зал ЛФК;
- зал спортивной гимнастики (прыжки на батуте, акробатика);
- зал подготовки к плаванию;
- зал тяжелой атлетики;
- тренажерный зал;
- игровой зал.
Напомним, в ночь на 23 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу со стороны российских войск — столицу атаковали ударные беспилотники и баллистические ракеты. Сообщалось о 4 погибших и 10 раненых.
Впоследствии количество жертв в Киеве возросло до пяти, еще 19 человек пострадали.