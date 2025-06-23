Массированный удар по Киеву: сгорело здание спорткомплекса КПИ

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В результате российской массированной атаки в ночь на 23 июня в Соломенском районе Киева сгорело здание спортивно-оздоровительного комплекса Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Отмечается, что инфраструктурный объект получил серьезные повреждения. На месте работают спасатели, идет ликвидация последствий.

"Предварительно — без жертв, но инфраструктура испытала существенные разрушения", ― говорится в сообщении.

Из открытых источников известно, что спорткомплекс КПИ включает в себя два бассейна (большой, учебный), тир для шаровой стрельбы, большой стадион, футбольное поле с искусственным покрытием и тренировочное поле для игры в регби, Скеледром КПИскала и восемь спортивных залов:

зал аэробики;

зал борьбы и бокса;

зал ЛФК;

зал спортивной гимнастики (прыжки на батуте, акробатика);

зал подготовки к плаванию;

зал тяжелой атлетики;

тренажерный зал;

игровой зал.

Напомним, в ночь на 23 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу со стороны российских войск — столицу атаковали ударные беспилотники и баллистические ракеты. Сообщалось о 4 погибших и 10 раненых.