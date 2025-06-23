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23 июня 2025, 08:15

Массированный удар по Киеву: сгорело здание спорткомплекса КПИ

23 июня 2025, 08:15
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фото: Reuters / Valentyn Ogirenko
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В результате российской массированной атаки в ночь на 23 июня в Соломенском районе Киева сгорело здание спортивно-оздоровительного комплекса Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Отмечается, что инфраструктурный объект получил серьезные повреждения. На месте работают спасатели, идет ликвидация последствий.

"Предварительно — без жертв, но инфраструктура испытала существенные разрушения", ― говорится в сообщении.

Из открытых источников известно, что спорткомплекс КПИ включает в себя два бассейна (большой, учебный), тир для шаровой стрельбы, большой стадион, футбольное поле с искусственным покрытием и тренировочное поле для игры в регби, Скеледром КПИскала и восемь спортивных залов:

  • зал аэробики;
  • зал борьбы и бокса;
  • зал ЛФК;
  • зал спортивной гимнастики (прыжки на батуте, акробатика);
  • зал подготовки к плаванию;
  • зал тяжелой атлетики;
  • тренажерный зал;
  • игровой зал.

Напомним, в ночь на 23 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу со стороны российских войск — столицу атаковали ударные беспилотники и баллистические ракеты. Сообщалось о 4 погибших и 10 раненых.

Впоследствии количество жертв в Киеве возросло до пяти, еще 19 человек пострадали.

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