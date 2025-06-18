14:49  18 июня
Киев попал в рейтинг самых худших городов для жизни
12:54  18 июня
В Тернополе несовершеннолетний угнал авто и въехал в столб
08:15  18 июня
В Сумской области ребенок упал в колодец
UA | RU
UA | RU
18 июня 2025, 15:09

В Киеве работники ТЦК за 2-15 тыс. долларов помогли избежать мобилизации тысячам военнообязанных

18 июня 2025, 15:09
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Государственное бюро расследований завершило расследование масштабной сделки в Голосеевском РТЦК, должностные лица которого за деньги помогли избежать мобилизации тысячам военнообязанных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Организатором схемы был гражданский посредник, который подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их должностным лицам РТЦК.

Участники преступной группы производили фиктивные военно-учетные документы о непригодности к службе и исключении из военного учета. Стоимость таких услуг составляла от 2 до 15 тыс. долларов США.

Во время обысков правоохранители изъяли у фигурантов более 1,2 млн. долларов США и 45 тыс. евро наличными. Кроме того, было обнаружено 11 автомобилей премиумкласса ориентировочной стоимостью около 100 тыс. рублей. долларов каждый.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве директор государственного предприятия не уплатил почти 100 млн. грн налогов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев ТЦК ГБР коррупционная схема коррупция
В Киевской области будут судить двух офицеров ВСУ, которые скрыли самоубийство военного
18 июня 2025, 11:44
В Киеве задержали мужчину, который продавал "снятие с розыска ТЦК"
17 июня 2025, 22:41
В Киеве нашли тело парня, которого так ждали родители: видео
17 июня 2025, 21:01
Все новости »
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
В Кривом Роге задержали мужчину, который разбил битой стекло автомобиля
18 июня 2025, 15:20
Идентификация тел погибших воинов в Украине продлится не менее 14 месяцев – МВД
18 июня 2025, 15:04
На Киевщине будут судить злоумышленников, производивших поддельное моторное масло
18 июня 2025, 14:59
Юрий Бутусов: Мобилизация – проблема не только ТЦК, а всего государства
18 июня 2025, 14:57
Киев попал в рейтинг самых худших городов для жизни
18 июня 2025, 14:49
Фейковые стероиды вместо лекарств: в Украине обезвредили масштабную подпольную лабораторию
18 июня 2025, 14:39
В Черкасской области будут судить военного, который наводил вражеские ракеты на Украину
18 июня 2025, 14:17
У депутата Днепропетровского облсовета Марианны Мирошниченко обнаружили незадекларированное имущество на более 1 млн грн
18 июня 2025, 14:13
Одна из частей Нацгвардии присвоила более 11 млн грн
18 июня 2025, 13:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Все публикации »
Остап Дроздов
Анна Гин
Вадим Денисенко
Все блоги »