В Киеве работники ТЦК за 2-15 тыс. долларов помогли избежать мобилизации тысячам военнообязанных

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Государственное бюро расследований завершило расследование масштабной сделки в Голосеевском РТЦК, должностные лица которого за деньги помогли избежать мобилизации тысячам военнообязанных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Организатором схемы был гражданский посредник, который подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их должностным лицам РТЦК.

Участники преступной группы производили фиктивные военно-учетные документы о непригодности к службе и исключении из военного учета. Стоимость таких услуг составляла от 2 до 15 тыс. долларов США.

Во время обысков правоохранители изъяли у фигурантов более 1,2 млн. долларов США и 45 тыс. евро наличными. Кроме того, было обнаружено 11 автомобилей премиумкласса ориентировочной стоимостью около 100 тыс. рублей. долларов каждый.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве директор государственного предприятия не уплатил почти 100 млн. грн налогов.