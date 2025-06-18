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18 июня 2025, 12:31

В Киеве директор государственного предприятия не уплатил почти 100 млн грн налогов

18 июня 2025, 12:31
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фото: Бюро экономической безопасности
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Бюро экономической безопасности разоблачило директора государственного предприятия в уклонении от уплаты более 97,7 млн грн налогов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Как выяснилось, что руководитель предприятия сознательно уклонился от уплаты налогов, несмотря на наличие достаточных средств на счетах предприятия. Он распорядился активами по своему усмотрению.

"По данным аналитического исследования, подтвержденного экономической экспертизой, сумма ущерба, нанесенного бюджету, составляет 97,7 млн грн", - говорится в сообщении.

Руководитель предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов (обязательных платежей)".

Напомним, в Киеве разоблачили директора коммунального предприятия, который был посредником в передаче взятки руководству "Киевзеленстроя".

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