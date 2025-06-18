Российский удар по 9-этажному дому в Киеве: количество жертв возросло до 19

фото: ГСЧС Украины

В результате российского удара по жилому дому в Соломенском районе Киева количество погибших возросло до 19 человек. Спасатели деблокировали еще одно тело из-под завалов

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Всего в столице после атаки в ночь на 17 июня погибли 24 человека, еще 134 получили ранения.

Спасатели вторые сутки непрерывно работают на месте трагедии, продолжая разбор завалов и поиск пострадавших.

Напомним, в ночь на 17 июня РФ нанесла массированный удар по Киеву. Российские захватчики применили 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что комбинированный ракетно-дроновый удар российских войск является самой смертоносной атакой на украинскую столицу.