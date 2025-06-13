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На Тернопільщині поліцейський намагався заробити на військовозобов'язаному чоловікові. Проте на хабарі його затримали

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Тернопільській області колишнього поліцейського визнали винним у зловживанні впливом. Його засудили до штрафу у розмірі 750 тисяч гривень. Також йому заборонили на три роки обіймати посади в правоохоронних органах.

За даними слідства, у лютому до правоохоронця звернувся чоловік. Він спитав про законний спосіб виїзду за кордон під час воєнного стану. Проте поліцейській попросив 16 тисяч доларів США, і пообіцяв вплинути на ВЛК. Чоловік розумів незаконність такої пропозиції та звернувся до правоохоронних органів.

Поліцейський в телефонному режимі повторив свою пропозицію, проте згодом збільшив вартість "послуги до 17 тисяч 500 доларів. Під час передачі коштів його викрили.

Згодом поліцейського звільнили з роботи. Він уклав угоду про визнання винуватості.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині судили лікаря, вимагав гроші з пацієнта, щоб виключити його з військового обліку. За це він просив 40 тисяч гривень.