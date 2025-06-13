На Тернопільшині судили поліцейського, який вимагав 17 тисяч доларів за вплив на ВЛК
На Тернопільщині поліцейський намагався заробити на військовозобов'язаному чоловікові. Проте на хабарі його затримали
Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.
У Тернопільській області колишнього поліцейського визнали винним у зловживанні впливом. Його засудили до штрафу у розмірі 750 тисяч гривень. Також йому заборонили на три роки обіймати посади в правоохоронних органах.
За даними слідства, у лютому до правоохоронця звернувся чоловік. Він спитав про законний спосіб виїзду за кордон під час воєнного стану. Проте поліцейській попросив 16 тисяч доларів США, і пообіцяв вплинути на ВЛК. Чоловік розумів незаконність такої пропозиції та звернувся до правоохоронних органів.
Поліцейський в телефонному режимі повторив свою пропозицію, проте згодом збільшив вартість "послуги до 17 тисяч 500 доларів. Під час передачі коштів його викрили.
Згодом поліцейського звільнили з роботи. Він уклав угоду про визнання винуватості.
Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині судили лікаря, вимагав гроші з пацієнта, щоб виключити його з військового обліку. За це він просив 40 тисяч гривень.